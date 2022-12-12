Шаимов Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Андрей Григорьевич

Шаимов Андрей Григорьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шаимов Григорий Степанович

Мать: Шаимова Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1847

Жена: Шаимова Параскева Меркурьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Феодор Феодотов Старков
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шаимов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шаимов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close