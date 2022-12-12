Шаимов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
24.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Феодор Феодотов Старков
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Меркурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно