Шаимова (Заводчикова) Татьяна Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
18.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Старкова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шаимов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шаимов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно