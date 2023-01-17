Шаимова (Заводчикова) Татьяна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимова (Заводчикова) Татьяна Гаврииловна

Шаимова (Заводчикова) Татьяна Гаврииловна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Заводчиков Гавриил Степанович

Мать: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1816

Муж: Шаимов Григорий Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Старкова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шаимов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шаимов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Шаимов Григорий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close