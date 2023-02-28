Шаимов Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Крещение
31.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Агафия Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно