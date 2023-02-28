Шаимов Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Степан Григорьевич

Шаимов Степан Григорьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шаимов Григорий Степанович

Мать: Шаимова Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Марковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Агафия Марковна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close