Шаимов Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Шаимов Степан Афанасьевич
Мать: Шаимова Устина Ивановна
Бракосочетание
18.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шаимова Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Старкова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шаимова Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шаимов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Шаимова Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шаимов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Шаимова Татьяна Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850