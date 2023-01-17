Старкова (Шаимова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиМежду 1848 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Старков Федот Фотиевич
Рождение ребёнка
29.10.1847
Сын: Старков Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Старков Федот Фотиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1848 и 1850