Старкова (Шаимова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Шаимова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Между 1848 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шаимов Григорий Степанович

Мать: Шаимова Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Старков Федот Фотиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Старков Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Старков Федот Фотиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Федот Фотиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1848 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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