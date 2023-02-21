Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шаимова Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Заводчиков Наум Гавриилович
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Заводчиков Павел Гавриилович
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Крещение
02.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1800
Сын: Заводчиков Никита Гавриилович
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Гаврииловна
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Заводчиков Степан Гавриилович
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
?.07.1804
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
?.06.1807
Сын: Заводчиков Антон Гавриилович
Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834