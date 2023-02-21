Заводчикова Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шаимова Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Заводчиков Наум Гавриилович

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Заводчиков Павел Гавриилович

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1800

Сын: Заводчиков Никита Гавриилович

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Гаврииловна

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Заводчиков Степан Гавриилович

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1804

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1807

Сын: Заводчиков Антон Гавриилович

Отец ребёнка: Заводчиков Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Гавриил Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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