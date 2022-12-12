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Заводчиков Антон Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1807

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1807

Отец: Заводчиков Гавриил Степанович

Мать: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Заводчикова Александра Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Заводчикова Александра Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Заводчиков Петр Антонович

Мать ребёнка: Заводчикова Александра Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Александра Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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