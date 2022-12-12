Заводчиков Антон Гавриилович
Место рождения
Дата рождения?.06.1807
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1807
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Заводчикова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Заводчикова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Заводчиков Петр Антонович
Мать ребёнка: Заводчикова Александра Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834