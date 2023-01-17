Заводчикова (Манохина) Александра Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Заводчиков Антон Гавриилович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Заводчиков Антон Гавриилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Заводчиков Петр Антонович
Отец ребёнка: Заводчиков Антон Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно