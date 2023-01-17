Заводчикова (Манохина) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Манохина) Александра Прокопьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Манохин Прокопий Матвеевич

Мать: Манохина Степанида Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Заводчиков Антон Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Заводчиков Антон Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Заводчиков Петр Антонович

Отец ребёнка: Заводчиков Антон Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Антон Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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