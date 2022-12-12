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Шаимов Василий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

05.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шаимов Андрей Григорьевич

Мать: Шаимова Параскева Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.04.1892
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От воспаления легких
Похороны
07.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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