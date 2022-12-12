Шаимов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти05.04.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Крещение
15.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.04.1892
Причина смерти: От воспаления легких
Похороны
07.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя