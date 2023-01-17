Баранова (Сапожникова) Гликерия Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1825
Крещение
26.12.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Пономарь Феодор Плотников
Бракосочетание
12.02.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно