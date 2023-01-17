Баранова (Сапожникова) Гликерия Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Сапожникова) Гликерия Меркурьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.12.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1825

Отец: Сапожников Меркурий Степанович

Мать: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.12.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Пономарь Феодор Плотников
Бракосочетание
12.02.1862

Муж: Баранов Александр Сидорович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Авдей Борисович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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