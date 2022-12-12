Сапожникова Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сапожников Петр Меркурьевич
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сапожников Трофим Меркурьевич
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Сапожников Николай Меркурьевич
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Меркурьевна
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно