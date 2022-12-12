Сапожникова Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Марина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сапожников Петр Меркурьевич

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сапожников Трофим Меркурьевич

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сапожников Николай Меркурьевич

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Меркурьевна

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Меркурий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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