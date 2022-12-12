Сапожников Степан Панкратович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиМежду 1827 и 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Сапожников Панкрат Иванович
Мать: Сапожникова Евдокия
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дружинина Анна Степановна
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сапожников Сидор Степанович
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Петровых Параскева Степановна
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
15.12.1799
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мичкова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
15.01.1805
Сын: Сапожников Иван Степанович
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сапожников Меркурий Степанович
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1829