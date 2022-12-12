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Сапожников Степан Панкратович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1758

Дата смерти

Между 1827 и 1829

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Сапожников Панкрат Иванович

Мать: Сапожникова Евдокия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дружинина Анна Степановна

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сапожников Сидор Степанович

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Петровых Параскева Степановна

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1799

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мичкова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1805

Сын: Сапожников Иван Степанович

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сапожников Меркурий Степанович

Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Матрона Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1829
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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