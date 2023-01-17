Мичкова (Сапожникова) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Сапожникова) Матрона Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сапожников Степан Панкратович

Мать: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1820

Муж: Мичков Филипп Родионович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мичков Степан Филиппович

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мичков Логин Филиппович

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1834

Дочь: Феодосия Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1836

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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