Мичкова (Сапожникова) Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
01.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Рождение ребёнка
10.06.1834
Дочь: Феодосия Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Рождение ребёнка
26.10.1836
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Мичков Филипп Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно