Мичков Степан Филиппович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
18.01.1847
Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна
Крещение
05.12.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дьякова Хиония Степановна
Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Мичков Александр Степанович
Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно