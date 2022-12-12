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Мичков Степан Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мичков Филипп Родионович

Мать: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1847

Сын: Мичков Иван Степанович

Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мичков Петр Степанович

Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.12.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дьякова Хиония Степановна

Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Мичков Александр Степанович

Мать ребёнка: Мичкова Анна Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Анна Галактионовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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