Мичкова (Мамонтова) Анна Галактионовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Крещение
26.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1847
Отец ребёнка: Мичков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Мичков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дьякова Хиония Степановна
Отец ребёнка: Мичков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Мичков Александр Степанович
Отец ребёнка: Мичков Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно