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Мичков Александр Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1857

Дата смерти

20.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857

Отец: Мичков Степан Филиппович

Мать: Мичкова Анна Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1892

Сын: Мичков Павел Александрович

Мать ребёнка: Мичкова Александра Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Мичкова Александра Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Александра Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
20.01.1903
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
22.01.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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