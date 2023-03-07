Мичков Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения?.12.1857
Дата смерти20.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857
Рождение ребёнка
01.07.1892
Сын: Мичков Павел Александрович
Мать ребёнка: Мичкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Мичкова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1903
Причина смерти: От чахотки
Похороны
22.01.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя