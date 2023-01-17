Мамонтова (Озерова) Фекла Федотовна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Озеров Федот Максимович
Мать: Озерова Ефимия Петровна
Бракосочетание
31.01.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мамонтов Михаил Галактионович
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Волкова Ефросиния Галактионовна
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мамонтов Севастьян Галактионович
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мамонтов Онисим Галактионович
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ведениева Наталия Галактионовна
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мичкова Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мамонтов Михаил Галактионович
Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно