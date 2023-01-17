Мамонтова (Озерова) Фекла Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова (Озерова) Фекла Федотовна

Мамонтова (Озерова) Фекла Федотовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Озеров Федот Максимович

Мать: Озерова Ефимия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1813

Муж: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мамонтов Михаил Галактионович

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Волкова Ефросиния Галактионовна

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мамонтов Севастьян Галактионович

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мамонтов Онисим Галактионович

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ведениева Наталия Галактионовна

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мичкова Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мамонтов Михаил Галактионович

Отец ребёнка: Мамонтов Галактион Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close