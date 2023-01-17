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Мамонтов Онисим Галактионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мамонтов Галактион Ефремович

Мать: Мамонтова Фекла Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.06.1840

Жена: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1843

Сын: Мамонтов Андрей Онисимович

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мамонтов Савва Онисимович

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Щербакова Александра Онисимовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Онисимовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Онисимовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Василий Онисимович

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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