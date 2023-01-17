Мамонтов Онисим Галактионович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
12.06.1840
Жена: Мамонтова Анна Федотовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1843
Сын: Мамонтов Андрей Онисимович
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мамонтов Савва Онисимович
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Щербакова Александра Онисимовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Онисимовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Онисимовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Василий Онисимович
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно