Щербакова (Мамонтова) Александра Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
11.02.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно