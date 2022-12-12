Щербакова (Мамонтова) Александра Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Мамонтова) Александра Онисимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мамонтов Онисим Галактионович

Мать: Мамонтова Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1870

Муж: Щербаков Василий Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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