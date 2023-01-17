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Щербаков Василий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.02.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1849

Отец: Щербаков Петр Федорович

Мать: Щербакова Параскева Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.01.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1870

Жена: Щербакова Александра Онисимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Александра Онисимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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