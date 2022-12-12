Щербаков Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
24.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1844
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
06.02.1849
Сын: Щербаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
03.11.1852
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно