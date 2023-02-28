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Щербаков Федор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1835 и 1836

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Щербаков Иван Никифорович

Мать: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.11.1810

Жена: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Щербаков Лукьян Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Смирнова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Щербаков Петр Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1836
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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