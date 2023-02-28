Щербаков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1835 и 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
18.11.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Щербаков Лукьян Федорович
Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Смирнова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Щербакова Устина Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1836