Щербаков Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Землянникова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804