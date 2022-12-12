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Щербаков Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Щербаков Никифор Иванович

Мать: Щербакова Ксения Макаровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Щербаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Щербаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Щербаков Стахий Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Землянникова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Щербаков Федор Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анисия Романовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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