Щербаков Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Сивинцова Пелагия Никифоровна
Мать ребёнка: Щербакова Ксения Макаровна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Щербаков Иван Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова Ксения Макаровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Щербакова Ксения Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно