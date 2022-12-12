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Щербаков Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Сивинцова Пелагия Никифоровна

Мать ребёнка: Щербакова Ксения Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Щербаков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова Ксения Макаровна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Щербакова Ксения Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ксения Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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