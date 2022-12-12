Сивинцова (Щербакова) Пелагия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти05.07.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сивинцов Мирон Киприанович
Отец ребёнка: Сивинцов Киприан Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дружинина Ксения Киприановна
Отец ребёнка: Сивинцов Киприан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.07.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1804