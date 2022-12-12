Сивинцова (Щербакова) Пелагия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Щербакова) Пелагия Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1750

Дата смерти

05.07.1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Щербаков Никифор Иванович

Мать: Щербакова Ксения Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сивинцов Мирон Киприанович

Отец ребёнка: Сивинцов Киприан Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дружинина Ксения Киприановна

Отец ребёнка: Сивинцов Киприан Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцов Киприан Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
05.07.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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