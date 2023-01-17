Сивинцов Мирон Киприанович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сивинцов Прокопий Миронович
Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сивинцов Трофим Миронович
Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
01.06.1799
Дочь: Агриппина Мироновна
Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сивинцов Андрей Миронович
Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна
Крещение
30.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823