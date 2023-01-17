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Сивинцов Мирон Киприанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Сивинцов Киприан Михайлович

Мать: Сивинцова Пелагия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Сивинцов Прокопий Миронович

Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сивинцов Трофим Миронович

Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1799

Дочь: Агриппина Мироновна

Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сивинцов Андрей Миронович

Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сивинцов Исаак Миронович

Мать ребёнка: Сивинцова Матрона Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивинцова Матрона Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1823
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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