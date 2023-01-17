Сивинцов Трофим Миронович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
05.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1816
Дочь: Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сивинцев Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мариамна Трофимовна
Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
02.02.1825
Дочь: Агафия Трофимовна
Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно