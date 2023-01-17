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Сивинцов Трофим Миронович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Сивинцов Мирон Киприанович

Мать: Сивинцова Матрона Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1816

Жена: Сивинцова Агафия Антоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1816

Дочь: Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сивинцев Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мариамна Трофимовна

Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1825

Дочь: Агафия Трофимовна

Мать ребёнка: Сивинцова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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