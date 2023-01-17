Сивинцова (Росторгуева) Агафия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Макаров Антон Яковлевич
Бракосочетание
05.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1816
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Сивинцов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сивинцев Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Сивинцов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мариамна Трофимовна
Отец ребёнка: Сивинцов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
02.02.1825
Дочь: Агафия Трофимовна
Отец ребёнка: Сивинцов Трофим Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно