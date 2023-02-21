Макарова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Сивинцова Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1799
Сын: Росторгуев Кирилл Антонович
Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
17.05.1800
Сын: Росторгуев Николай Антонович
Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Неонилла Антоновна
Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно