Макарова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Сивинцова Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1799

Сын: Росторгуев Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1800

Сын: Росторгуев Николай Антонович

Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Макаров Илья Антонович

Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Макаров Ефим Антонович

Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Неонилла Антоновна

Отец ребёнка: Макаров Антон Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Антон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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