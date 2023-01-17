Макаров Илья Антонович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Макаров Антон Яковлевич
Бракосочетание
04.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дьячкова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
31.12.1825
Дочь: Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Макаров Иван Ильич
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Макаров Павел Ильич
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Макаров Матвей Ильич
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно