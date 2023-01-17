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Макаров Илья Антонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Макаров Антон Яковлевич

Мать: Макарова Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1821

Жена: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дьячкова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1825

Дочь: Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Макаров Иван Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Макаров Павел Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Макаров Матвей Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Расторгуев Петр Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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