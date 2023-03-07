Макарова (Шаимова) Евдокия Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать: Шаимова Ирина Андреевна
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.02.1812
Бракосочетание
04.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дьячкова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
31.12.1825
Дочь: Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Макаров Иван Ильич
Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Макаров Павел Ильич
Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Макаров Матвей Ильич
Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно