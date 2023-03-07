Макарова (Шаимова) Евдокия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Шаимова) Евдокия Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать: Шаимова Ирина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.02.1812
Бракосочетание
04.02.1821

Муж: Макаров Илья Антонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дьячкова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1825

Дочь: Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Макаров Иван Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Макаров Павел Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Макаров Матвей Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Расторгуев Петр Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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