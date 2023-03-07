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Макаров Матвей Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Макаров Илья Антонович

Мать: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Макарова Агафия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1863

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Макарова Агафия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Агафия Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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