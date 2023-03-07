Макаров Матвей Ильич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Макарова Агафия Родионовна
Рождение ребёнка
09.02.1863
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Макарова Агафия Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно