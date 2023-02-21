Макарова Агафия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Агафия Родионовна

Макарова Агафия Родионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Макаров Матвей Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1863

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Макаров Матвей Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Матвей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close