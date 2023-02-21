Макарова Агафия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Макаров Матвей Ильич
Рождение ребёнка
09.02.1863
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Макаров Матвей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Матвей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно