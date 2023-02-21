Шаимова Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимова Ирина Андреевна

Шаимова Ирина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Шаимов Иосиф Еремеевич

Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Макарова Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шаимов Алексей Еремеевич

Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Еремей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1816 и 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close