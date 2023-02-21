Шаимова Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Макарова Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834