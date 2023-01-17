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Шаимов Иосиф Еремеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать: Шаимова Ирина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1820

Жена: Шаимова Параскева Павловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодосия Иосифовна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1825

Дочь: Манохина Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ташкина Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Климовских Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Феодосия Иосифовна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаимов Аристарх Иосифович

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаимов Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1853
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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