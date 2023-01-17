Шаимов Иосиф Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать: Шаимова Ирина Андреевна
Бракосочетание
01.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1825
Дочь: Манохина Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ташкина Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Климовских Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шаимов Аристарх Иосифович
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853