Манохина (Шаимова) Дарья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1825
Отец: Шаимов Иосиф Еремеевич
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1847
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Манохин Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно