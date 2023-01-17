Манохина (Шаимова) Дарья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Шаимова) Дарья Иосифовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1825

Отец: Шаимов Иосиф Еремеевич

Мать: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1847

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Манохин Григорий Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Григорий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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