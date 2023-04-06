Климовских (Шаимова) Акилина Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Шаимов Иосиф Еремеевич
Бракосочетание
02.08.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: Гаврил Прокопьев Вахлин, Василий Яковлев Чурин
Рождение ребёнка
14.07.1852
Сын: Климовских Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Климовских Василий Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Климовских Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Климовских Василий Евсеевич
Смерть
Неизвестно