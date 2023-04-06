Климовских (Шаимова) Акилина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Шаимова) Акилина Иосифовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Шаимов Иосиф Еремеевич

Мать: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.08.1850

Муж: Климовских Василий Евсеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: Гаврил Прокопьев Вахлин, Василий Яковлев Чурин
Рождение ребёнка
14.07.1852

Сын: Климовских Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Климовских Василий Евсеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Климовских Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Климовских Василий Евсеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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