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Климовских Василий Евсеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Климовских Евсевий Данилович

Мать: Климовских Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.08.1850

Жена: Климовских Акилина Иосифовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: Гаврил Прокопьев Вахлин, Василий Яковлев Чурин
Рождение ребёнка
14.07.1852

Сын: Климовских Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Климовских Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Климовских Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Климовских Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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