Климовских Василий Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
02.08.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: Гаврил Прокопьев Вахлин, Василий Яковлев Чурин
Рождение ребёнка
14.07.1852
Сын: Климовских Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Климовских Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Климовских Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Климовских Акилина Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855