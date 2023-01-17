Климовских Татьяна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Татьяна Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Климовских Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Климовских Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Климовских Назар Евсеевич

Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Пелагея Евсеевна

Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Параскева Евсеевна

Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Евсевий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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