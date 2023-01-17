Климовских Татьяна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Климовских Василий Евсеевич
Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Климовских Назар Евсеевич
Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Пелагея Евсеевна
Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Параскева Евсеевна
Отец ребёнка: Климовских Евсевий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно