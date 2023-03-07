Климовских Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1874
Сын: Климовских Филипп Иванович
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Федор Иванович
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно