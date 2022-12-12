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Климовских Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1874

Сын: Климовских Филипп Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовских Федор Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Иван Евсеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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