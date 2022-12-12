Климовских Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
09.07.1874
Сын: Климовских Филипп Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Федор Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно