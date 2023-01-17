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Климовских Евсевий Данилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Климовских Даниил Зотеевич

Мать: Климовских Ксения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Климовских Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Климовских Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Климовских Назар Евсеевич

Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Пелагея Евсеевна

Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Параскева Евсеевна

Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Татьяна Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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