Климовских Евсевий Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Климовских Даниил Зотеевич
Мать: Климовских Ксения
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Климовских Василий Евсеевич
Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Климовских Назар Евсеевич
Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Пелагея Евсеевна
Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Параскева Евсеевна
Мать ребёнка: Климовских Татьяна Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно