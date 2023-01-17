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Климовских Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Климовских Евсегний Даниилович

Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Климовских Евсевий Данилович

Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Даниил Зотеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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