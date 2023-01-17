Климовских Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Климовских Евсегний Даниилович
Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Климовских Евсевий Данилович
Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Климовских Даниил Зотеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834