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Климовских Даниил Зотеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ульяна Даниловна

Мать ребёнка: Климовских Ксения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Климовских Евсегний Даниилович

Мать ребёнка: Климовских Ксения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Климовских Евсевий Данилович

Мать ребёнка: Климовских Ксения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Климовских Ксения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Ксения

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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