Климовских Даниил Зотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ульяна Даниловна
Мать ребёнка: Климовских Ксения
Рождение ребёнка
1803
Сын: Климовских Евсегний Даниилович
Мать ребёнка: Климовских Ксения
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Климовских Евсевий Данилович
Мать ребёнка: Климовских Ксения
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Климовских Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климовских Ксения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852