Шаимов Аристарх Иосифович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шаимов Иосиф Еремеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Феодосия Аристарховна
Мать ребёнка: Шаимова Анна Аксеновна
Крещение
03.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница крестьянская дочь девица Татьяна Козмина Потеряева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Анна Аксеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно