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Шаимов Аристарх Иосифович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шаимов Иосиф Еремеевич

Мать: Шаимова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Феодосия Аристарховна

Мать ребёнка: Шаимова Анна Аксеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница крестьянская дочь девица Татьяна Козмина Потеряева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Анна Аксеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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