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Макаров Иван Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Макаров Илья Антонович

Мать: Макарова Евдокия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1847

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Анна Феоктистова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Анна Феоктистова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Макаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Макарова Анна Феоктистова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Анна Феоктистова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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