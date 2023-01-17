Макаров Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Макаров Илья Антонович
Рождение ребёнка
30.09.1847
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Анна Феоктистова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Анна Феоктистова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Макарова Анна Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно