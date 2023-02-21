Макарова Анна Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1847
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Макаров Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно