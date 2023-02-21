Макарова Анна Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анна Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1847

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Макаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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