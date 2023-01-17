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Макаров Василий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

19.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Макаров Иван Ильич

Мать: Макарова Анна Феоктистова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.05.1870

Жена: Макарова Ольга Назаровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Потап Андреев Мичков | по невесте | Иван Иванов Рожков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
19.09.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
21.09.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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