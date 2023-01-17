Макаров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти19.09.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Макаров Иван Ильич
Крещение
12.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.05.1870
Жена: Макарова Ольга Назаровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Потап Андреев Мичков | по невесте | Иван Иванов Рожков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1870
Причина смерти: От горячки
Похороны
21.09.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя