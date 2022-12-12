Макарова (Климовских) Ольга Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Климовских) Ольга Назаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Климовских Назар Тихонович

Мать: Климовских Сусанна Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.05.1870

Муж: Макаров Василий Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Потап Андреев Мичков | по невесте | Иван Иванов Рожков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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