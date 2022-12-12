Макарова (Климовских) Ольга Назаровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
09.05.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Потап Андреев Мичков | по невесте | Иван Иванов Рожков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно