(Росторгуева) Неонилла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Росторгуева) Неонилла Антоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Макаров Антон Яковлевич

Мать: Макарова Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.01.1826
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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